Domani riapre il Belvedere di Folignano

19 set 2025

Domani, in occasione della festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, verrà riaperto il Belvedere di Folignano. I lavori di riqualificazione, ultimati lo scorso 2 settembre dalla ditta incaricata, hanno restituito piena sicurezza e funzionalità. La scorsa settimana sono state inoltre effettuate, con esito positivo, le prove di carico. "La riapertura del Belvedere era attesa da molto tempo – spiega il sindaco Matteo Terrani –. In occasione della festa patronale restituiamo ai cittadini un luogo caro e identitario, che diventa il simbolo di una nuova stagione di valorizzazione e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

