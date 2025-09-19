Domani riapre il Belvedere di Folignano
Domani, in occasione della festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, verrà riaperto il Belvedere di Folignano. I lavori di riqualificazione, ultimati lo scorso 2 settembre dalla ditta incaricata, hanno restituito piena sicurezza e funzionalità. La scorsa settimana sono state inoltre effettuate, con esito positivo, le prove di carico. "La riapertura del Belvedere era attesa da molto tempo – spiega il sindaco Matteo Terrani –. In occasione della festa patronale restituiamo ai cittadini un luogo caro e identitario, che diventa il simbolo di una nuova stagione di valorizzazione e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: domani - riapre
Bagnoli, domani riapre il Lido Comunale. L’accesso è libero e gratuito
Generali, riapre la Torre Hadid: domani lavoratori in sede
Generali, riapre domani la Torre Hadid a Milano: personale torna in sede
Bareggio, semaforo verde per la mensa scolastica: da domani riapre - facebook.com Vai su Facebook
Domani riapre il Belvedere di Folignano; ASCOLI, RIAPRE IL PARCO AVVENTURA A COLLE SAN MARCO; Ternana-Ascoli, arbitra Frasynyak.
Domani riapre il Belvedere di Folignano - Domani, in occasione della festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, verrà riaperto il Belvedere ... Come scrive msn.com
Sabato 20 settembre riapre il Belvedere di Folignano - Sabato 20 settembre, in occasione della Festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, si terrà la riapertura del Belvedere. Segnala picenonews24.it