Dolore e sport si mescolano ai Mondiali nelle Filippine | al ct del Brasile viene comunicata la morte della madre subito prima dell' inizio della partita decisiva

È una delle figure più iconiche della pallavolo contemporanea. E, forse, anche per questo motivo, vederlo in lacrime a bordo campo ha spezzato il cuore a tutti. Bernardo Rocha de Rezende, conosciuto come Bernardinho, allenatore di volley brasiliano e oggi ct della nazionale maschile, ha ricevuto una notizia devastante subito prima del match dei Mondiali di pallavolo nelle Filippine. La madre, Maria Ângela Rezende, è morta all’età di 90 anni. Impossibilitato a tornare in patria, il tecnico ha scelto comunque di guidare la squadra contro la Serbia, crollando però in lacrime durante il riscaldamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

