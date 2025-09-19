Docente sospeso dall’insegnamento | indagato per presunti abusi su due studentesse minorenni Sarebbe successo in una scuola di Formia
Un docente è stato raggiunto da una misura cautelare di sospensione dall'insegnamento per il periodo massimo previsto, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari. Le accuse e il contesto dei fatti. L'uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse minorenni, che sarebbero avvenuti all'interno di un istituto scolastico. Gli episodi, descritti come gravi e consumati in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime, sono al centro di un'approfondita attività investigativa. Indagini riservate e tutela delle vittime. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato in stretta collaborazione con la Procura competente, si stanno svolgendo nel massimo riserbo, con l'obiettivo prioritario di tutelare le minorenni coinvolte, considerate la delicatezza dei contesti e la loro giovane età.
