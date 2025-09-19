Docente inciampa su uno spago a scuola e ottiene 12mila euro di risarcimento Il Tribunale condanna il Ministero ma stabilisce il 50% di responsabilità anche alla vittima dell’incidente

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spago lasciato incautamente vicino alla scrivania è costato al Ministero dell'Istruzione e del Merito oltre 12mila euro di risarcimento e ha generato un importante precedente giurisprudenziale sulla sicurezza nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - inciampa

