Distraggono un turista e gli rubano la valigia in aeroporto | arrestato uno dei ladri

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno agito in due: uno ha distratto la vittima, l'altro gli ha rubato il bagaglio. È successo nel tardo pomeriggio dell'11 settembre all'aeroporto di Milano Malpensa. La polizia è riuscita ad arrestare uno dei due, un cittadino al gerino di 35 anni accusato di furto aggravato. Il furtoStando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: distraggono - turista

Distraggono un turista e gli rubano la valigia in aeroporto: arrestato uno dei ladri; Furto da 4mila euro all' aeroporto di Malpensa come è stato raggirato un passeggero.

Cerca Video su questo argomento: Distraggono Turista Rubano Valigia