Disposti i funerali di Stato per Franzoso e intanto Goggia si allena in Cile
AGI - Saranno funerali di Stato quelli dello sciatore azzurro Matteo Franzoso, morto in seguito a una caduta martedì scorso sulle nevi di La Parva, in Cile, durante un allenamento di discesa libera con la squadra nazionale. L'ultimo saluto a Matteo - portacolori delle Fiamme Gialle - si terrà martedì 23 settembre alle 16 a Sestriere, nella chiesa di Sant'Edoardo. Nel pomeriggio di lunedì è previsto l'arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all'interno della chiesa di Sant'Edoardo. La sera stessa alle ore 20,30, verrà celebrato il rosario. 🔗 Leggi su Agi.it
