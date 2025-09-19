Dispositivi a tabacco riscaldato Imperial Brands lancia Pulze 3.0
MILANO (ITALPRESS) – Imperial Brands Italia ha lanciato PULZE 3.0, la nuova generazione del suo dispositivo a tabacco riscaldato, che rafforza l’impegno del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e potenzialmente a rischio ridotto per i consumatori adulti. Una domanda crescente di prodotti alternativi sta contribuendo in modo significativo alla crescita del comparto dei Prodotti di Nuova Generazione (NGP), che nel primo semestre dell’anno fiscale 202425 ha registrato un incremento del +15,4% a livello globale. L’Europa si conferma l’area più dinamica, con un aumento del +17,2%. “Con il lancio di PULZE 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
