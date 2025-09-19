Disney sotto accusa | grandi star e creatori minacciano boicottaggio dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

l’impatto del boicottaggio hollywoodiano sulla sospensione di Jimmy Kimmel Live!. In seguito alla decisione di sospendere temporaneamente Jimmy Kimmel Live!, numerose personalità di spicco nel mondo dello spettacolo hanno deciso di sostenere il conduttore, opponendosi alle misure adottate dalla Disney. La vicenda si è innescata dopo i commenti di Kimmel riguardanti l’assassinio dell’attivista politico di destra Charlie Kirk, che hanno suscitato forti reazioni e critiche. le reazioni delle celebrità e le manifestazioni di solidarietà. Diversi artisti e creativi di alto profilo hanno espresso il loro sostegno pubblico a Jimmy Kimmel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

