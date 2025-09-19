Disney rischia il boicottaggio da parte di grandi star e creatori dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Disney deve affrontare il boicottaggio di grandi star e creativi dopo che Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso a tempo indeterminato, con molti che si sono opposti alla decisione dell’azienda. Diversi personaggi di spicco hanno espresso il loro sostegno a Kimmel da quando il suo talk show in seconda serata è stato sospeso a seguito dei commenti da lui fatti sull’assassinio dell’attivista politico di destra Charlie Kirk. Ora, creativi di alto profilo di Hollywood si sono impegnati a boicottare la Disney dopo che la produzione di Jimmy Kimmel Live! è stata sospesa a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disney - rischia

Biancaneve sarà un flop? Il film Disney rischia grosso al botteghino, occhi puntati sul primo weekend; Lista aggiornata prodotti israeliani da boicottare; I ‘giganti’ del cinema boicottano la Russia: da Disney a Warner Bros, sospese le uscite dei film.

disney rischia boicottaggio parteJimmy Kimmel, cominciato il boicottaggio verso ABC e Disney in risposta alla sospensione del conduttore - Dopo la sospensione shock, alcune persone si sono radunate fuori dagli studi ABC e su internet è partita la chiamata al boicottaggio dell'emittente e di tutto ciò che collegato alla Disney ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Disney Rischia Boicottaggio Parte