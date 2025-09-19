Disney rischia il boicottaggio da parte di grandi star e creatori dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

La Disney deve affrontare il boicottaggio di grandi star e creativi dopo che Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso a tempo indeterminato, con molti che si sono opposti alla decisione dell’azienda. Diversi personaggi di spicco hanno espresso il loro sostegno a Kimmel da quando il suo talk show in seconda serata è stato sospeso a seguito dei commenti da lui fatti sull’assassinio dell’attivista politico di destra Charlie Kirk. Ora, creativi di alto profilo di Hollywood si sono impegnati a boicottare la Disney dopo che la produzione di Jimmy Kimmel Live! è stata sospesa a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

A Firenze il restyling horror dell'ex teatro scontenta tutti. L'ex direttore degli Uffizi: "Città trasformata in una Disneyland". E ora per colpa del Cubo nero a pochi metri dal Lungarno si rischia la tutela Unesco

La Disney cancella il remake live-action de Gli Aristogatti. Il progetto, affidato a Questlove, era in fase di sviluppo dal 2023 e avrebbe raccontato la storia della famiglia di gatti parigini rapiti da un maggiordomo intenzionato a impossessarsi della loro eredità.

Jimmy Kimmel, cominciato il boicottaggio verso ABC e Disney in risposta alla sospensione del conduttore - Dopo la sospensione shock, alcune persone si sono radunate fuori dagli studi ABC e su internet è partita la chiamata al boicottaggio dell'emittente e di tutto ciò che collegato alla Disney