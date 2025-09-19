Disney disposta a riportare in onda Jimmy Kimmel | A patto che abbassi i toni
(Adnkronos) – La sospensione improvvisa del 'Jimmy Kimmel Live!' da parte di Abc non è stata una decisione presa d'impulso, ma il culmine di giorni di tensione interne all'emittente. Secondo quanto rivelato da fonti alla Cnn, i vertici Disney hanno ribadito la volontà di riportare in onda il conduttore, a patto che accetti di moderare . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: disney - disposta
È disponibile il trailer del nuovo film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali: https://youtu.be/VGm6ZjFXnbY?si=9aRECN2AVPvrbS3o Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportu Vai su Facebook
Jimmy Kimmel potrebbe tornare in onda, la condizione della Disney; Gp Baku, doppietta Ferrari nelle seconde libere. Comanda Hamilton, poi Leclerc; Serie A, via alla quarta giornata: orari, programma e dove vederla in tv.
Disney disposta a riportare in onda Jimmy Kimmel: "A patto che abbassi i toni" - Nel frattempo il fronte dei comici americani si è schierato compatto contro la sospensione del suo programma da parte di Abc ... adnkronos.com scrive