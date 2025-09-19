Discovery in chiaro sul canale 37 | addio a Warner TV ecco il nuovo palinsesto

Dal 5 ottobre 2025 il pubblico italiano potrà seguire Discovery in chiaro sul canale 37 del digitale terrestre. La novità segna la chiusura definitiva di Warner TV, sostituito da un canale interamente dedicato ai documentari e ai contenuti factual. Il debutto in prima serata sarà affidato a Josh Gates, volto simbolo delle “Avventure Impossibili”. Indice. Discovery prende il posto di Warner TV. Il debutto in chiaro con Josh Gates e la serata squali. I programmi in arrivo a ottobre. Cosa cambia per gli spettatori. Una nuova era free per Discovery sul digitale terrestre. Discovery prende il posto di Warner TV. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

