discovery in chiaro al canale 37 si spegne warner tv

Dopo l’annuncio in estate, per Discovery Channel è tempo di andare in chiaro. Da domenica 5 ottobre il canale, rinominato semplicemente Discovery, per la prima volta sarà sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente al numero 37. Discovery al posto di Warner TV. Discovery va a prendere il posto di Warner TV, che dal 5 ottobre si spegne definitivamente. Era il canale in chiaro di WBD dedicato a serie e film. La nuova rete rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free del gruppo, con una programmazione che vedrà un mix dei capisaldi del genere factual (avventura, storia, natura, mistero, docureality) e nuove serie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

