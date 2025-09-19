Disabili una casa per l’autonomia
Ha preso vita a Gambettola un nuovo importante tassello nel progetto " Percorsi di autonomia per persone con disabilità ". È stato infatti inaugurato l’appartamento di via Montegrappa 48, realizzato grazie a un finanziamento PNRR di 654.160,21 euro, di cui 300mila euro destinati alla ristrutturazione dell’immobile. Alla cerimonia con l’assessore Pietro Pierantoni, sono intervenuti Nicola Dellapasqua, Eugenio Battistini, Mauro Graziano, il presidente di Acer Forlì-Cesena Emanuele Ciani, il presidente di Asp Rubicone Salvatore Bertozzi e Elena Zoffoli assistente sociale dell’Unione. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani adulti con disabilità attraverso un’esperienza abitativa protetta, sia temporanea che a tempo indeterminato, che favorisca lo sviluppo dell’autonomia personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: disabili - casa
