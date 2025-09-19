Diritto allo studio Bernini | investimenti record da 880 milioni e 60mila studentati ma l’ISEE non funziona per i falsi poveri con auto di lusso

Il diritto allo studio rappresenta una priorità assoluta per il governo Meloni, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante l'evento Fenix di Gioventù Nazionale all'Eur di Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: diritto - studio

Emilia-Romagna rilancia il diritto allo studio: scuole aperte anche al pomeriggio, borse di studio per tutti, trasporti gratuiti e 18 milioni per l’inclusione

Sostegno, l’anno della svolta per la specializzazione degli insegnanti: ora l’adeguamento degli organici per garantire con i ruoli la continuità didattica e il diritto allo studio. Continua la battaglia di Anief

Disabilità e barriere. Rapporto della Statale. Il diritto allo studio è ancora ad ostacoli

Contributo diritto allo studio 2025: prorogata al 16 ottobre la scadenza per l'invio delle domande per il buono libri. Approvata anche l'istanza online per l'invio delle fatture di spesa. Procedure da completare esclusivamente per via telematica - X Vai su X

Avviso pubblico Contributi per il diritto allo studio - A.S. 2024/2025 Il Comune di Dorgali informa che sono attivi i seguenti interventi: Borsa di studio per merito Requisiti: • Residenza nel Comune di Dorgali • ISEE in corso di validità = 20.000 € • Aver conse Vai su Facebook

Diritto allo studio, Bernini: investimenti record da 880 milioni e 60mila studentati, ma l'ISEE non funziona per i falsi poveri con auto di lusso; Università, Bernini: “Investimenti record per le borse di studio in Italia”; Università, le proteste contro i tagli di Bernini.

Medicina senza test d’ingresso, Bernini: “90% di lezioni in presenza e investimenti da 75 milioni per nuovi laboratori e aule” - La riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina sta dando i primi risultati positivi secondo il ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, che in un'intervista a Radio 24 ha sottoli ... Da orizzontescuola.it

Università, Bernini: “Investimenti record per le borse di studio in Italia” - Regioni al riparto di 880 milioni di euro per le borse di studio per l'anno accademico 2024/2025. Scrive ilsole24ore.com