Direttore tecnico il ruolo affidato all’icona Garelli

Il roster di Faenza a cominciare dai registi: Alberto Fragonara (2004, confermato), Matteo Rinaldin (2006, dalla Falconstar Monfalcone, B Interregionale). Le guardie sono Carlo Fumagalli (1996, da Aurora Desio, B Nazionale), Marco Santiangeli (1991, dalla Virtus Roma, B Nazionale), Luca Bianchi (2007 da Raggisolaris Academy), Nicolò Dellachiesa (2006, Raggisolaris Academy), Federico Gorgati (2007, da Raggisolaris Academy), Valerio Tartaglia (2006, da Raggisolaris Academy). Le ali piccole Fabio Stefanini (1993, Scandone Avellino, B Interregionale), Raffaele Romano (2002, Juve Caserta, B Nazionale), Enrico Vettori (2004, da Basket Jesi Academy, B Nazionale), Omar Al Alosy (2007, dalla Raggisolaris Academy).

Brambilla rinnova con la Juventus Next Gen: il Direttore Claudio Chiellini reagisce così dopo il prolungamento del tecnico bianconero – FOTO

Nuovo direttore tecnico Juve, tre nomi nella lista di Comolli: l’obiettivo è chiudere tutto entro quella data! Lista e novità

Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico bianconero. La sua storia, chi è e perché piace a Comolli

Fisi Cls. . Il commento di Emanuele Sbabo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Skiroll #fisicls #fisi #skiroll #worldcupskiroll FISI - Federazione Italiana Sport Invernali Winter sport club Subiaco Fondo Italia Atleticom - facebook.com Vai su Facebook

Il direttore generale della #Juventus Damien Comolli e il direttore tecnico François Modesto presenti a Vinovo per la sfida di Youth League #JuveBVB - X Vai su X

Lione, nuovo direttore tecnico: il presidente Textor affida l'incarico a Luis-Jean - Cambia e non poco l'organigramma del Lione, che ha annunciato sul proprio sito ufficiale diverse novità: "L’Olympique Lyonnais è orgoglioso di annunciare una fase decisiva nella trasformazione della ... Lo riporta tuttomercatoweb.com