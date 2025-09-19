La Juventus torna subito in campo dopo il pirotecnico 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund e domani pomeriggio sarà di scena nell’anticipo di campionato contro il Verona. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Come di consueto, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida del ‘Bentegodi’ contro gli scaligeri. Formazione – “Sarà la terza partita in pochi giorni, ma non ci sono scuse. Conceicao e Zhegrova non hanno un lungo minutaggio nelle gambe, ma abbiamo diverse soluzioni. Tanti giocatori stanno bene e come ho detto tante volte per me sono tutti titolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Verona-Juventus, la conferenza stampa di Tudor: “Non ci sono scuse”