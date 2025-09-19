DIRETTA Verona-Juventus la conferenza stampa di Tudor | Non ci sono scuse
La Juventus torna subito in campo dopo il pirotecnico 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund e domani pomeriggio sarà di scena nell’anticipo di campionato contro il Verona. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Come di consueto, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida del ‘Bentegodi’ contro gli scaligeri. Formazione – “Sarà la terza partita in pochi giorni, ma non ci sono scuse. Conceicao e Zhegrova non hanno un lungo minutaggio nelle gambe, ma abbiamo diverse soluzioni. Tanti giocatori stanno bene e come ho detto tante volte per me sono tutti titolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - verona
DIRETTA Serie A, Udinese-Verona: segui la cronaca LIVE del match
DIRETTA Serie A, Udinese-Verona 0-0 | Si parte! LIVE
DIRETTA Serie A, Udinese-Verona 0-0 | Fase di studio LIVE
A «Diretta Verona», su Telearena, è stato intervistato sulle grandi opere in corso e future. E sui problemi della città Vai su Facebook
? #Verona-#Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Tudor, diretta conferenza Verona-Juventus: le dichiarazioni; Juventus, Tudor presenta la partita contro il Verona: LIVE; Orario conferenza stampa Igor Tudor alla vigilia di Hellas Verona-Juventus.
Tudor, diretta conferenza Verona-Juventus: le dichiarazioni - Alle ore 14, il tecnico bianconero, parlerà in conferenza per presentare la trasferta di Verona contro l'Hellas. Lo riporta tuttosport.com
Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve LIVE: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la folle notte di Champions League, ... Come scrive juventusnews24.com