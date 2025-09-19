Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Di Francesco e i rossoblu di Pisacane in tempo reale Il Cagliari fa visita al Lecce in Salento nell’anticipo del venerdì che apre la quarta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma opposto che sarà diretto dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine. Eusebio Di Francesco (LaPresse) – Calciomercato.it Reduci dalla pesante sconfitta in trasferta contro l’ Atalanta, che ha fatto seguito a quella casalinga contro il Milan, i giallorossi di Eusebio Di Francesco vanno a caccia della prima vittoria di questa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Cagliari: le formazioni UFFICIALI! LIVE