di Antonio Passanese Il consumo di droga è in aumento, e a Firenze la situazione preoccupa, soprattutto per i più giovani. "Parliamo di un fenomeno di cui abbiamo consapevolezza, che ci preoccupa perché in ascesa nella nostra come nelle principali città italiane e non", ammette l'assessore al Welfare Nicola Paulesu, che da mesi lavora a stretto contatto con Asl, servizi sociali e le realtà del territorio. Da Villa Lorenzi alla Diaconia Valdese, passando per il Centro Porte Aperte della Cooperativa cat, il Comune cerca di rispondere a un'emergenza che si presenta ogni giorno per le strade del capoluogo.

© Lanazione.it - Dipendenze e Hiv. La sfida del Comune: "Test e centri d’ascolto"