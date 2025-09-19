Dipendenze e Hiv La sfida del Comune | Test e centri d’ascolto
di Antonio Passanese Il consumo di droga è in aumento, e a Firenze la situazione preoccupa, soprattutto per i più giovani. "Parliamo di un fenomeno di cui abbiamo consapevolezza, che ci preoccupa perché in ascesa nella nostra come nelle principali città italiane e non", ammette l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, che da mesi lavora a stretto contatto con Asl, servizi sociali e le realtà del territorio. Da Villa Lorenzi alla Diaconia Valdese, passando per il Centro Porte Aperte della Cooperativa cat, il Comune cerca di rispondere a un’emergenza che si presenta ogni giorno per le strade del capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dipendenze - sfida
L’intervista di Guido Crosetto a Repubblica ha aperto un dibattito: l’autonomia industriale è fondamentale per evitare dipendenze esterne e la sfida principale resta quella del tempo - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso dell'ex presidente della Bce a Bruxelles: "La capacità di rispondere alle sfide è limitata dalle sue dipendenze". #Draghi #vonderLeyen - X Vai su X
Dipendenze e Hiv. La sfida del Comune: Test e centri d’ascolto; Chemsex, una sfida crescente per la sanità pubblica; Agnese Graziosi.
Hiv. Aspettativa di vita di un ventenne in cura è oggi di 78 anni. Ecco la nuova sfida, al di là della soppressione virale - Bisogna intervenire per migliorare la qualità della vita dei pazienti che, grazie alle terapie antiretrovirali, vivono e invecchiano con l’HIV. Riporta quotidianosanita.it
Governo: Mantovano, Dipartimento politiche antidroga diventera' 'per le dipendenze' - "La sfida da tempo e' l'affrancamento dalle dipendenze: da droghe, ma anche da quelle del gioco ... Scrive ilsole24ore.com