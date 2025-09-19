Dipendenti in agitazione e lavori a rilento piazza Sacro Cuore resta chiusa almeno per altri 9 mesi

I lavoratori sono in agitazione, la realizzazione dell'opera va a rilento e arriva l'ennesima proroga dell'ordinanza che prevede la chiusura di una parte di piazza Sacro Cuore, alla Zisa, dove sono in corso gli interventi per il collettore fognario. Nella strada che a un certo punto si divide in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it