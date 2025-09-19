Dipendenti Barilla ripuliscono lo Spip

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio, quello di venerdì 19 settembre, all'insegna del volontariato e della sostenibilità per un gruppo di dipendenti Barilla. Oltre quaranta persone si sono ritrovate, in collaborazione con Legambiente, per ripulire alcune aree verdi lungo le strade del quartiere SPIP. Evento orma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dipendenti - barilla

Dipendenti Barilla ripuliscono lo Spip.

Cerca Video su questo argomento: Dipendenti Barilla Ripuliscono Spip