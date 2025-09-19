Dinosauri a Genzano di Roma | apre il parco preistorico World of Dinosaurs

Genzano di Roma, 19 settembre 2025 – Dinosauri a Genzano di Roma. Domani apre il parco preistorico ‘World of Dinosaurs’ con dinosauri a grandezza naturale, natura, didattica e divertimento per famiglie e scuole. Un viaggio nella preistoria nel cuore dei Castelli Romani: “World of Dinosaurs”, la più grande mostra itinerante di dinosauri a grandezza naturale in Italia, apre le porte presso l’Agriturismo Monte Due Torri. Un’esperienza unica e coinvolgente, si legge in una nota, pensata per famiglie, gruppi scolastici e visitatori di tutte le età. In un contesto immerso nella natura, grandi e piccoli potranno camminare tra oltre 50 riproduzioni realistiche di dinosauri e altri animali preistorici, perfettamente integrati nel paesaggio del parco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it