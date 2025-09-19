Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna Fdi | La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 19 settembre 2025. L'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna commenta gli ultimi avvenimenti di politica europea e la richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 stefano cavedagna fdi la richiesta di revoca della immunit224 per160ilaria160salis

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

In questa notizia si parla di: dimmi - verit

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Stefano Cavedagna