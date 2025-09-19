Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna Fdi | La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis
Ecco #DimmiLaVerità del 19 settembre 2025. L'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna commenta gli ultimi avvenimenti di politica europea e la richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Laverita.info
