Diletta Leotta | Lo studio conta più dell' immagine Cosa sogno? Tanti figli e mio marito in Serie A

19 set 2025

La conduttrice di Dazn, che domenica lancia il suo nuovo programma, spiega: "Sono una tifosa privilegiata, ho riempito la casa di libri sul pallone. Mio marito Karius? Parliamo anche di calcio, ma non gli chiedo consigli.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta: "Lo studio conta più dell'immagine. Cosa sogno? Tanti figli e mio marito in Serie A"

