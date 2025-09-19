Diletta Leotta | Lo studio conta più dell' immagine Cosa sogno? Tanti figli e mio marito in Serie A
La conduttrice di Dazn, che domenica lancia il suo nuovo programma, spiega: "Sono una tifosa privilegiata, ho riempito la casa di libri sul pallone. Mio marito Karius? Parliamo anche di calcio, ma non gli chiedo consigli.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: diletta - leotta
Berlusconi taglia senza pietà: La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta
Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi
Diletta Leotta senza trucco: il video virale scatena il web
Settebello dell'Inter di Mazzarri con la tripletta di Mauro Icardi #InterSassuolo torna domenica sera! Appuntamento dalle 19:45 su #DAZN per la prima assoluta di Fuoriclasse, il nuovo show presentato da Diletta Leotta con i nostri super talent - X Vai su X
Diletta Leotta Vai su Facebook
Diletta Leotta: Lo studio conta più dell'immagine. Cosa sogno? Tanti figli e mio marito in Serie A; Diletta Leotta: L'immagine conta, ma senza contenuti non vai avanti. Poi parla della figlia e del marito; La casa dove abita Diletta Leotta: l’appartamento milanese della showgirl.
Diletta Leotta, nuovo programma di domenica su Dazn - Domenica 21 settembre si accendono i riflettori di Fuoriclasse - Come scrive corrieredellosport.it
Dazn, in studio anche Trezeguet. A Diletta Leotta il programma serale - Serie A Show", il nuovo show live della domenica sera, in partenza dalla quarta giornata. Riporta corrieredellosport.it