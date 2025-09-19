Dilara F?nd?ko?lu è la designer più chiacchierata | la sua moda è manifesto

A Londra, tra i front row più difficili da conquistare, c’è sempre un nome che manda tutti in tilt: Dilara F?nd?ko?lu. La designer turco-britannica, ormai sinonimo di ribellione couture, sta preparando la sua prossima mossa globale con la collezione spring 2026 “Cage of Innocence”. E fidati: non è solo moda, è un manifesto. Dilara F?nd?ko?lu per la primavera 2026 punta su tutto: da Blair Waldorf a Versailles. Dilara non è mai stata “safe”. È cresciuta in un contesto dove le donne non avevano libertà, e il suo modo di reagire è stato trasformare la vulnerabilità in potere. Lo ha fatto prima nel 2015, quando si è auto-invitata alla sfilata di fine anno di Central Saint Martins organizzando un guerrilla fashion show fuori dalla porta; lo fa oggi con un’estetica che mescola gotico, glamour e trauma ancestrale trasformato in couture. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

