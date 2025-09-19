Dilaga la truffa del pacco a Palermo | così un finto corriere si aggira per case e negozi e intasca centinaia di euro

Telefona, spesso chiamando per nome il suo interlocutore, e dice di dover consegnare un pacco destinato in realtà a un amico, a un conoscente o a un vicino. Il pacco poi però lo fa, nel senso che porta una scatola vuota e si fa consegnare dei soldi, anche diverse centinaia di euro, e sparisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

