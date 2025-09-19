Digitale facile nuova sede al Centro per le Famiglie | basta un whatsapp per prenotare

Cambio di sede per uno dei punti "Digitale Facile" attivati dal Comune di Piacenza a servizio della cittadinanza, nell'ambito dell'omonima iniziativa promossa dalla Regione e finanziata con fondi PNRR – Next Generation Eu, realizzata in coprogettazione con il Consorzio Sol.Co.E' infatti operativo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

