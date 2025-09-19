Digital Innovation Hub Sicilia | venti imprese già supportate nella trasformazione digitale

Il Digital Innovation Hub Sicilia accelera la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, mettendo gratuitamente a disposizione strumenti per innovare i processi, rafforzare la resilienza informatica e colmare il divario tecnologico. Nei primi sei mesi dell’anno sono già venti le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Francesco Prosperi (M5s) lancia l'idea: «Per Ancona è tempo di un Digital innovation hub»

Dalla Festa del Fatto Quotidiano "intelligenza artificiale e lavoro" - Scuola del Fatto Quotidiano con Giulio Deangeli (ricercatore University of Cambridge), Luca D'Aprile (Chief Innovation Officer SEIF) Amato Della Vecchia (Responsabile Digital Innovation e Cu

Digital Innovation Hub Sicilia: venti imprese già supportate nella trasformazione digitale; Roadshow PMI: l'ultimo incontro; Franz Di Bella alla guida della sezione Hi Tech e ICT di Confindustria Catania: innovazione e formazione al centro del nuovo mandato.

On Digital Innovation Congress: Catania al centro del futuro tra AI e Space Economy - CATANIA – L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i rapporti umani e i modelli di impresa e, nei prossimi anni, cambierà radicalmente il commercio online: entro il 2028 il 70% dei consumatori vivr ... Lo riporta itacanotizie.it

On Digital Innovation Congress, oggi a Catania il debutto: AI e trasformazione digitale protagoniste - Oggi, mercoledì 17 settembre, apre “On Digital Innovation Congress”, l’appuntamento che trasforma il capoluogo etneo in capitale dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione. Da gazzettinonline.it