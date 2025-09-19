Differenziata Tari scontata nei quartieri più virtuosi della città | il Comune di Torino premia i residenti più green

Torinotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio così, i residenti che hanno contribuito a rendere migliore e più sostenibile il proprio quartiere a partire dalla raccolta differenziata verranno premiata in bolletta. L'attenzione con cui sono stati separati quotidianamente i rifiuti in alcuni quartieri della città non è passata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: differenziata - tari

Differenziata, Tari scontata nei quartieri più virtuosi della città: il Comune di Torino premia i residenti più green; Torino premia i quartieri green con gli sconti sulla Tari: ecco chi sono; San Donato, Regio Parco, Barca e Bertolla sono i campioni di raccolta rifiuti: sconto Tari del 6,5%.

Differenziata, Tari scontata nei quartieri più virtuosi della città: il Comune di Torino premia i residenti più green - E in autunno arriva un nuovo sistema per la raccolta differenziata anche nel quartiere Vanchiglia ... torinotoday.it scrive

differenziata tari scontata quartieriTorino, sconto in bolletta Tari per chi fa bene la differenziata. Ecco chi risparmia e come ottenere i bonus - San Donato è il quartiere più virtuoso nella raccolta differenziata a Torino nel 2024. Segnala torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Differenziata Tari Scontata Quartieri