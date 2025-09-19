Diffamò un maneggio di Mapello | Nicole Berlusconi offre 20mila euro di risarcimento ai gestori che rifiutano

Mapello. Lunghi capelli biondi, sneakers, camicia stampata, salopette di jeans e borsa di paglia intrecciata: Nicole Berlusconi, figlia di Paolo, nipote dello scomparso Silvio, giovedì 18 settembre è arrivata in tribunale a Bergamo insieme ai suoi avvocati per il processo che la vede imputata per calunnia, diffamazione, interferenza nella vita privata e violazione di domicilio a danno dei gestori del maneggio Cà del Pianone Asd di Mapello. I suoi legali hanno presentato 4 assegni per un totale di 20mila euro come somma risarcitoria, 10mila per Micaela Asia Antani e altrettanti per suo fratello Lorenzo Mirko. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Diffamò un maneggio di Mapello: Nicole Berlusconi offre 20mila euro di risarcimento ai gestori, che rifiutano

