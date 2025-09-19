Difesa delle greggi dai predatori allevatori in visita dall' Australia | non hanno il lupo ma il dingo

Venerdì scorso il Parco nazionale ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani - accompagnati da Paul Gibb, un funzionario del governo di Canberra - accomunati dall'utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degi animali da reddito. Il motivo della visita è stato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

