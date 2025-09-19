Difesa avrà esperti contro cyber-guerra

17.26 Cyber esperti della Difesa contro gli attacchi in scenari di guerre ibride. Presentato alla Camera un ddl che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber. Il documento aggiorna le norme vigenti, riconoscendo alla Difesa la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture, cittadini. La proposta prevede anche corsi di formazione cyber defence per i militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

