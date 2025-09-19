Difesa avrà esperti contro cyber-guerra

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.26 Cyber esperti della Difesa contro gli attacchi in scenari di guerre ibride. Presentato alla Camera un ddl che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber. Il documento aggiorna le norme vigenti, riconoscendo alla Difesa la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture, cittadini. La proposta prevede anche corsi di formazione cyber defence per i militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: difesa - esperti

Huijsen non dimentica la Juve: «Sono esperti in difesa, sono grato a loro perché ho imparato molto lì. Sul Real Madrid…»

Cybersecurity, esperti a confronto a Roma su difesa digitale

La lettera degli esperti mondiali di commercio internazionale di armi a difesa di Francesca Albanese

difesa avr224 esperti controUn nuovo sistema di difesa contro i droni potrebbe cambiare molte cose - I laser sono un metodo versatile per abbatterli e soprattutto economico, a differenza di quelli attuali: vari paesi li stanno sviluppando ... ilpost.it scrive

difesa avr224 esperti controLa Difesa avrà esperti per contrastare attacchi cyber, arriva il disegno di legge - Il testo, presentato dal l presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo (Forza Italia), rafforza il ruolo delle Forze Armate nel dominio digitale e aggiorna le norme vigenti, riconos ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Difesa Avr224 Esperti Contro