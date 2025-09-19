Difendere il suolo senza chimica a San Leucio una giornata di studi del Crea sulla solarizzazione

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo lunedì 22 settembre 2025, a partire dalle ore 9.30, si terrà presso il Belvedere di San Leucio una giornata di studio, di grande attualità per il mondo agricolo e scientifico, dedicata ai  “Metodi non chimici per il contenimento dei patogeni tellurici: la solarizzazione”. L’iniziativa, organizzata dal  Crea  (il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria del  Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ) con il patrocinio dell’ Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), rappresenta un momento di confronto tra esperti, ricercatori, professionisti e operatori del settore produttivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

