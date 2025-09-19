Difendere il suolo senza chimica a San Leucio una giornata di studi del Crea sulla solarizzazione
Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo lunedì 22 settembre 2025, a partire dalle ore 9.30, si terrà presso il Belvedere di San Leucio una giornata di studio, di grande attualità per il mondo agricolo e scientifico, dedicata ai “Metodi non chimici per il contenimento dei patogeni tellurici: la solarizzazione”. L’iniziativa, organizzata dal Crea (il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ) con il patrocinio dell’ Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), rappresenta un momento di confronto tra esperti, ricercatori, professionisti e operatori del settore produttivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: difendere - suolo
I Warthog da attacco al suolo Usa al bivio: o andare in pensione o difendere Taiwan
Isde Toscana: “Fermare il consumo di suolo per difendere salute, ambiente e sicurezza. Il caso Bettolle simbolo di un modello insostenibile”
Un inizio d’anno a tutta velocità Chi lavora la terra sa che ogni stagione porta nuove sfide. Il clima che cambia, i terreni che soffrono, le rese da difendere e i conti da far quadrare. L’agricoltura non è solo un mestiere: è un continuo adattarsi, combattere e cer - facebook.com Vai su Facebook
Compagnia del suolo: al via la campagna per la verifica della chimica nei terreni agricoli; Per difendere l’agricoltura bisogna difendere il suolo; Rigenerare i suoli contro l’eccesso di azoto in agricoltura.