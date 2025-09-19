Dietro Vox in Spagna una truffa piramidale con struttura da setta Le rivelazioni dell’ex portavoce contro il capo Abascal
Il partito di estrema destra Vox è scosso da un vero terremoto politico alle Baleari. L’ex portavoce del gruppo parlamentare regionale, Idoia Ribas, ha accusato la leadership nazionale di Santiago Abascal di gestire il movimento come «una truffa piramidale con struttura da setta». In conferenza stampa, Ribas ha denunciato che il partito avrebbe dirottato «ingenti quantità di denaro pubblico» destinato all’attività parlamentare locale verso la Fondazione Disenso, presieduta a vita dallo stesso Abascal. «L’interesse di Abascal non sono gli spagnoli, ma il denaro per arricchirsi attraverso la sua fondazione», ha dichiarato, spiegando di aver subito pressioni per trasferire somme consistenti: «ho anche subito attacchi, molestie e maltrattamenti». 🔗 Leggi su Open.online
LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: quarto posto finale per l’Italia dietro la Spagna, oro per la Cina
Nuoto artistico: quarto posto per l’Italia nell’Acro dietro la Spagna
"dietro le quinte" di una mia torta: Sofficissimo Pan di spagna, tanta crema diplomatica,una cofanata di frutta fresca. E poi stuccatura e decorazione realizzate con amore e passione. Questo è la mia gioia, la mia vita, il mio lavoro. #ilfornoincantato #tortepalerm Vai su Facebook
