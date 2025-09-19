Dietro l’attentato Kirk | Gli Usa rivivono lo spettro degli anni ’60 | boom dei reati d’odio sfiducia radicalizzazione delle idee E i politici tornano bersaglio

Due tentativi di assassinio per Donald Trump durante la campagna presidenziale dello scorso anno. L’incendio alla residenza del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro. L’omicidio della deputata del Minnesota, Melissa Hortman, insieme al marito. Ora l’uccisione di Charlie Kirk. La violenza politica negli Stati Uniti è in drammatica cresciuta. Trump chiede più fondi per proteggere i nove giudici della Corte Suprema e il Congresso si prepara a stanziare finanziamenti per la sicurezza di deputati e senatori. Proteggersi non è però semplice. L’America non è mai stata negli ultimi decenni così spaccata e la vasta disponibilità di armi rende la situazione particolarmente esplosiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dietro l’attentato Kirk | Gli Usa rivivono lo spettro degli anni ’60: boom dei reati d’odio, sfiducia, radicalizzazione delle idee. E i politici tornano bersaglio

In questa notizia si parla di: dietro - attentato

Charlie Kirk, il grave sospetto di Trump: chi c'è dietro l'attentato

L’ex 007 rivela: "Fatah dietro l’attentato del bus" - facebook.com Vai su Facebook

Dietro ogni attacco alla libertà di stampa c’è un tentativo di zittire il pensiero critico, che le forze democratiche hanno il dovere di respingere con determinazione. Tutta la mia solidarietà alle redazioni di Libero, Il Tempo e ai direttori Tommaso Cerno e Daniele - X Vai su X

Yemen, cosa c’è dietro l’intervento di Usa e Gran Bretagna e qual è il ruolo dell’Iran - Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato nella notte attacchi contro postazioni degli Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul ... Come scrive corriere.it

Dazi, Meloni dietro l'intesa Usa-Ue al 15%. FdI: "Senza la premier, tariffe al 30% e guerra commerciale" - Tradotto dal milanese all'italiano: "Piuttosto che niente, è meglio piuttosto". Riporta affaritaliani.it