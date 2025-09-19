Diego Sette Colombo da Arluno a X Factor 2025 | il medley audace di Enzo Jannacci fa impazzire Gabbani

Arluno (Milano), 19 settembre 2025 – Da Arluno a X Factor 2025. Con una scelta di classe: un tributo al genio di Enzo Jannacci. Un medley che è valso a Diego Colombo quattro sì da parte dei giudici del programma ( Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani ) e il passaggio alla successiva fase del talent show targato Sky. Il grande cantautore Enzo Jannacci: la figura del maestro, capace allo stesso tempo di far sorridere, commuore e riflettere, è al centro del doppio evento in programma alla biblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro Chi è Diego Colombo. Ma chi è Diego Colombo, in arte Diego Sette ( sette come le lettere che compongono il suo cognome)? Look anni Settanta, con imprescindibili pantaloni a zampa, ha 26 anni e viene da Arluno, in provincia di Milano.

