Dieci realtà locali unite contro la corsa al riarmo | Le risorse vanno investite in sanità e istruzione
Nel contesto dei giardini pubblici di Cesena, la rete 'Stop Rearm, Europe-Cesena' si è presentata alla cittadinanza invocando uno stop alla corsa al riarmo davanti all'aumento delle guerre nel mondo. Le realtà locali aderenti sono Anpi Cesena, Cgil Forlì Cesena, Equamente, Europa verde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: dieci - realt
Dieci anni fa una racchetta al cielo e un sogno diventato realtà. Flavia Pennetta, regina degli US Open 2015 grazie a: @emporioarmani @tennisclubmilanoab #DAOAthletes #InSportWeTrust #FlaviaPennetta #USOpen #NewYorkDream Vai su Facebook
Dehors e musica non autorizzata, multati dieci locali a Chiavari - Chiavari – Otto locali sanzionati per dehors fuorilegge, due per riproduzione di musica senza autorizzazioni. Scrive ilsecoloxix.it