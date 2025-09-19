Dieci realtà locali unite contro la corsa al riarmo | Le risorse vanno investite in sanità e istruzione

Cesenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto dei giardini pubblici di Cesena, la rete 'Stop Rearm, Europe-Cesena' si è presentata alla cittadinanza invocando uno stop alla corsa al riarmo davanti all'aumento delle guerre nel mondo. Le realtà locali aderenti sono Anpi Cesena, Cgil Forlì Cesena, Equamente, Europa verde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dieci - realt

Dehors e musica non autorizzata, multati dieci locali a Chiavari - Chiavari – Otto locali sanzionati per dehors fuorilegge, due per riproduzione di musica senza autorizzazioni. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Realt224 Locali Unite