Dichiarazione di accessibilità | cosa deve fare ogni anno il Dirigente scolastico

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni istituzione scolastica ha l’obbligo di pubblicare annualmente la Dichiarazione di accessibilità per i propri siti web e applicazioni, in conformità alla Legge 42004 (Legge Stanca), al Codice dell’Amministrazione Digitale e alle Linee guida AgID. Questo articolo si propone come strumento pratico per i Dirigenti scolastici, indicando passo dopo passo cosa occorre fare, quali documenti compilare, quali verifiche predisporre . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dichiarazione - accessibilit

dichiarazione accessibilit224 cosa deveDichiarazione di accessibilità 2025: scadenza al 23 settembre e guida per PA - Il 23 settembre 2025 segna una data fondamentale per le PA italiane: ogni ente deve compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità. Lo riporta diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Dichiarazione Accessibilit224 Cosa Deve