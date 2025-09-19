Dichiarazione di accessibilità | cosa deve fare ogni anno il Dirigente scolastico
Ogni istituzione scolastica ha l’obbligo di pubblicare annualmente la Dichiarazione di accessibilità per i propri siti web e applicazioni, in conformità alla Legge 42004 (Legge Stanca), al Codice dell’Amministrazione Digitale e alle Linee guida AgID. Questo articolo si propone come strumento pratico per i Dirigenti scolastici, indicando passo dopo passo cosa occorre fare, quali documenti compilare, quali verifiche predisporre . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Entro il 23 settembre di ogni anno è necessario presentare o aggiornare, sul sito dell'AgID, la dichiarazione di accessibilità per ciascun sito web o app appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni. Ogni dichiarazione ha validità annuale dal 24 settembre dell'a
Dichiarazione di accessibilità 2025: scadenza al 23 settembre e guida per PA - Il 23 settembre 2025 segna una data fondamentale per le PA italiane: ogni ente deve compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità. Lo riporta diritto.it