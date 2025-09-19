diario di bordo

. Global Sumud Flotilla. Barca a vela «Gaza mia». Giorno di navigazione: 18. Obiettivo: portare aiuto alla popolazione palestinese. Qui spira un afflato umanitario di tramontana che è un piacere: tutti ci ripetiamo che stiamo facendo una cosa bellissima. Ma i miei – che non erano neanche d’accordo che partissi con ’sta banda di scappati di casa - ieri su WhatsApp mi hanno scritto «Tutte le cose belle prima o poi finiscono. Adesso torna a casa che tra poco iniziano i corsi in Statale». Hanno ragione. Anche perché è diventata una missione Brancaleone. Fra brutto tempo, ritardi, censure, quel cretino che ha sparato un razzo sulla vela, quell’altra, la Greta, simpatica neh, ma continua «Buon vento!, Buon vento!». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

