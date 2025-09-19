Diaccia Botrona il Comune acquisisce 250 ettari della riserva

Castiglione della Pescaia, 19 settembre 2025 – Accordo storico tra il Comune di Castiglione della Pescaia e la Società Agricola La Pioppa: quest’ultima cede al Comune in comodato d’uso gratuito oltre 250 ettari di terreni ricadenti nella Riserva naturale della Diaccia Botrona per i prossimi 90 anni. Una questione che andava avanti da molti anni. La Riserva, un territorio di oltre 1200 ettari protetto dallo Stato, venne istituita nel 1996; importante in quanto habitat unico, in particolare per la fauna migratoria, e simboleggiata dalla Casa Rossa, progettata dall’ingegnere Leonardo Ximenes nel 1765 per regolare le acque delle paludi ed iniziare la bonifica della zona lacustre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

