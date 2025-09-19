Di Paolantonio e i suoi ragazzi: pronti per una nuova missione. Dopo la salvezza, voluta, desiderata e impacchettata durante la passerella finale nell’ultima casalinga contro Forlì, schiantata davanti a una Baltur Arena in festa, la Benedetto è già al lavoro per il bis, alla sesta stagione consecutiva in A2. Squadra che vince non si cambia, o quasi, il motto in vista dell’annata che verrà, lanciato del presidente Fava e della dirigenza, capeggiata dal gm Renato Nicolai, che ha confermato coach e spina dorsale del gruppo che pochi mesi fa ha centrato il traguardo, nonostante una partenza choc (una vinta e sei perse di fila) e qualche variazione di roster in corso d’opera, compreso l’addio illustre di Carlos Delfino, dopo il quale Cento ha spiccato il volo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Paolantonio sicuro, la coppia Davis-Devoe promette un nuovo show