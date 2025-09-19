Di Lorenzo fa un gesto da vero capitano dopo l'espulsione contro il City | Mi prendo la responsabilità

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Di Lorenzo ha fatto un gesto da vero capitano dopo l'espulsione rimediata contro il Manchester City che ha compromesso l'esordio del Napoli nella Champions League 2025-2026: il messaggio per la squadra e per i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lorenzo - gesto

Cioccolateria Lorenzo, la solidarietà di Midiri: "Gesto vigliacco, non possiamo restare in silenzio"

Il gesto di De Bruyne a Di Lorenzo “Parla te”

Di Lorenzo fa un gesto da vero capitano dopo l'espulsione contro il City: Mi prendo la responsabilità; Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fuori controllo: gesti alle spalle di Stefania Orlando, poi sporca tutto il suo letto!; Grande Fratello, la mamma di Lorenzo sente Shaila e si schiera: la svolta degli 'Shailenzo'.

lorenzo fa gesto veroDi Lorenzo fa un gesto da vero capitano dopo l’espulsione contro il City: “Mi prendo la responsabilità” - Giovanni Di Lorenzo ha fatto un gesto da vero capitano dopo l'espulsione rimediata contro il Manchester City che ha compromesso l'esordio del Napoli nella ... Riporta fanpage.it

lorenzo fa gesto veroManchester City-Napoli, pagelle: male Di Lorenzo. Il gesto di De Bruyne e il voto a Conte. C'è un 10 - Il Manchester City conquista i primi tre punti nel suo percorso in questa Champions League 2025- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Fa Gesto Vero