Di Lorenzo espulso nel primo tempo il City esce alla distanza Napoli semaforo rosso | ci pensa Haaland

CITY 2 NAPOLI 0 CITY (4-1-4-1): Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol (35‘ st Akè), O’Reilly; Rodri (15‘ st Gonzalez); Bernardo Silva, Reijnders (35‘ st Lewis), Foden, Doku (24‘ st Savinho); Haaland (35‘ st Bobb). All.: Guardiola. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (26‘ st Gilmour); Politano (10‘ st Juan Jesus), Anguissa (26‘ st Elmas), McTominay, De Bruyne (25‘ pt Olivera); Hojlund (26‘ st Neres). All.: Conte. Arbitro: Zwayer (Germania). Reti: 11‘ st Haaland, 20‘ st Doku. Note: Espulsi: Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo su Haaland. Ammoniti: Politano per gioco falloso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Di Lorenzo espulso nel primo tempo, il City esce alla distanza. Napoli, semaforo rosso: ci pensa Haaland

In questa notizia si parla di: lorenzo - espulso

LIVE Manchester City-Napoli 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: espulso Di Lorenzo!

?Manchester City-Napoli, espulso Di Lorenzo: salterà lo Sporting Lisbona

City-Napoli, Di Lorenzo espulso: VAR e moviola completa

Di Lorenzo espulso, De Bruyne sostituito dopo 25': la serata amara del #Napoli a Manchester - X Vai su X

Haaland e Goku firmano il 2 a 0 contro gli azzurri. Espulso Di Lorenzo... - facebook.com Vai su Facebook

Manchester City-Napoli moviola, espulso Di Lorenzo: rigori, fuorigioco e cartellini, cosa è successo in Champions; Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights; Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Di Lorenzo espulso, Haaland e Doku portano i tre punti a Guardiola.

Di Lorenzo espulso, brutto fallo su Haaland. Ingenuità del capitano - Giovanni Di Lorenzo espulso nel corso del primo tempo della gara di Champions League, brutto fallo su Haaland. Secondo areanapoli.it

Il Napoli è in dieci uomini in casa del Manchester City: fallo su Haaland, espulso Di Lorenzo - Il Napoli dal 21' del primo tempo resta in dieci uomini sul campo del Manchester City nel suo debutto in Champions League. Si legge su tuttomercatoweb.com