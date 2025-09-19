Di Lorenzo espulsione fatale all’Etihad | voti duri nelle pagelle

Serata da dimenticare per Giovanni Di Lorenzo allEtihad. Il capitano del Napoli ha compromesso la gara . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Costacurta: «Espulsione giusta, Di Lorenzo ha letto male la traiettoria»

Napoli sconfitto in dieci dal Manchester City, l’espulsione di Di Lorenzo ha cambiato tutto

Manchester City Napoli 0-2, dopo l’espulsione di Di Lorenzo non c’è stata partita: macchina Haaland e Doku stendono Conte

lorenzo espulsione fatale all8217etihadDi Lorenzo, notte da dimenticare e voti bassi: "Due errori in 20' e rosso fatale" - Episodio che inevitabilmente cambia l'inerzia della partita. Lo riporta tuttonapoli.net

