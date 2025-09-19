Di Lorenzo | Da capitano mi prendo la responsabilità per quanto successo ieri sera
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato una storia sul proprio profilo Instagram per commentare la sconfitta di ieri sera contro il Manchester City 2-0. Il terzino si è scusato per la sua espulsione che ha condizionato la partita. A seguire quanto scritto. Il post di Di Lorenzo. «Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite in cui sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli», scrive il capitano. Qui sotto il post. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
