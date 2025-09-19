Come ha fatto Di Lorenzo a rovinare il ritorno a casa di De Bruyne? Se lo chiede Athletic. Che scrive: non è stato certo un dolce risveglio, ieri notte, per Kevin De Bruyne. Tornato a Manchester dopo che in estate il City aveva deciso di non offrirgli un nuovo contratto, il belga voleva dimostrare di avere ancora qualcosa da dare. Il destino, però, ha seguito un’altra direzione. E il suo capitano lo ha inconsapevolmente condannato a soli 21 minuti in campo. Di Lorenzo ha sbagliato tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo aveva tre metri di vantaggio su Haaland, così il Napoli è andato nel panico sul lancio di Donnarumma (Athletic)