Di Lorenzo aveva tre metri di vantaggio su Haaland così il Napoli è andato nel panico sul lancio di Donnarumma Athletic
Come ha fatto Di Lorenzo a rovinare il ritorno a casa di De Bruyne? Se lo chiede Athletic. Che scrive: non è stato certo un dolce risveglio, ieri notte, per Kevin De Bruyne. Tornato a Manchester dopo che in estate il City aveva deciso di non offrirgli un nuovo contratto, il belga voleva dimostrare di avere ancora qualcosa da dare. Il destino, però, ha seguito un’altra direzione. E il suo capitano lo ha inconsapevolmente condannato a soli 21 minuti in campo. Di Lorenzo ha sbagliato tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - aveva
Incidente fatale in Calabria, addio all’infermiere De Lorenzo: aveva lavorato per anni a Empoli
Era rimasto coinvolto in un incidente con il monopattino mercoledì, Lorenzo è morto in ospedale due giorni dopo. Aveva 17 anni
Lorenzo Rastelli morto a Roma dopo l'incidente tra monopattino e auto, il giovane calciatore aveva 17 anni
La musica è entrata nella sua vita quando aveva solo sette anni. Dopo la seconda operazione al braccio per un osteoma osteoide, (un tumore benigno del tessuto osseo, ndr) Lorenzo, che abita a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, ha dovuto interromper - facebook.com Vai su Facebook
Atletica: Kerr scacco matto, Kipyegon poker ai Mondiali, Tinch di forza. Sioli 8°, beffa Simonelli, grande Pernici; Morto in moto, indagato per omicidio stradale uno dei conducenti delle tre auto coinvolte nello schianto; Mondiali 2025: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si giocano l’oro nel trampolino sincro da 3 metri.