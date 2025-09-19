Di Gregorio titolare e confermatissimo da Tudor | fiducia piena e totale in Verona Juve dopo le troppe critiche ricevute

Di Gregorio sarà il portiere titolare in Verona Juve: fiducia piena e totale in Verona Juve dopo le critiche ricevute post Borussia Dortmund. Nessun dubbio, nessuna incertezza. La fiducia in Michele Di Gregorio è totale. Nonostante le critiche piovute dopo i quattro gol subiti in Champions League, Igor Tudor ha sciolto le riserve e, per la trasferta di Verona, confermerà il suo numero uno tra i pali. Una scelta forte, un segnale di grande stima che blinda le gerarchie della porta bianconera. PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVE Fiducia confermata dopo la notte di Champions. La serata contro il Borussia Dortmund non è stata semplice per l’estremo difensore della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

