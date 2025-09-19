Di Gregorio o Perin? Chi potrebbe giocare in Verona Juve di domani | il ballottaggio resta aperto ecco a cosa sta pensando Tudor

Di Gregorio o Perin, il dubbio di Tudor per la porta della Juve: proteggere l’ex Monza dopo i 7 gol subiti o dare una chance al secondo portiere. La vigilia di  Hellas Verona -Juventus è dominata da un grande dubbio che attanaglia il tecnico Igor Tudor: chi difenderà i pali dei bianconeri? Quello che fino a una settimana fa sembrava un punto fermo, ovvero la titolarità indiscussa di  Michele Di Gregorio, è ora diventato un ballottaggio più aperto che mai. La decisione finale, come sottolinea  La Gazzetta dello Sport, verrà presa solo nelle prossime ore e tiene in considerazione tanto aspetti tecnici quanto psicologici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

