19 set 2025

Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Juve. Dopo aver difeso a spada tratta  Lloyd Kelly,  Igor Tudor  completa l’opera e, nella stessa conferenza stampa di vigilia di  Verona -Juventus, blinda anche il suo portiere. Il tecnico croato ha usato parole forti e chiare per mettere fine a ogni speculazione e a ogni ballottaggio su  Michele Di Gregorio, confermandolo come titolare indiscusso e criticando aspramente le “esagerazioni” nei giudizi sul suo conto dopo i sette gol subiti tra  Inter  e  Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: «Ha sempre fatto bene». E annuncia una decisione che varrà tutta la stagione

