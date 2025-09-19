Di Gregorio Juventus Tudor difende a spada tratta il portiere | Ha sempre fatto bene E annuncia una decisione che varrà tutta la stagione
Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Juve. Dopo aver difeso a spada tratta Lloyd Kelly, Igor Tudor completa l’opera e, nella stessa conferenza stampa di vigilia di Verona -Juventus, blinda anche il suo portiere. Il tecnico croato ha usato parole forti e chiare per mettere fine a ogni speculazione e a ogni ballottaggio su Michele Di Gregorio, confermandolo come titolare indiscusso e criticando aspramente le “esagerazioni” nei giudizi sul suo conto dopo i sette gol subiti tra Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti
PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Di Gregorio non basta, Bellingham giganteggia
Juventus-Real Madrid 0-1, le pagelle: Gonzalo Garcia (7) elimina i bianconeri, Di Gregorio (8) un gatto, Guler (7) che classe
Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle bianconere: Di Gregorio male, Yildiz super, Vlahovic show
Tudor: Di Gregorio sarà sempre titolare, i gol subiti vanno contestualizzati; Tudor oltre l'esaltazione: la Juventus con due punte crea di più. Bravo l'arbitro sul goal di Adzic, Di Gregorio da assolvere; Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale.
Juve, Tudor: "Emozionante tornare a Verona. Piena fiducia in Di Gregorio, tanta scorrettezza su Kelly" - La conferenza stampa dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della quarta giornata di campionato: "Inter e Borussia già dimenticate", le sue parole ... Si legge su corrieredellosport.it
Juventus, problemi per Tudor: Di Gregorio e Koopmainers sono diventati un caso - La formazione di Tudor pareggia con i giganti del Borussia Dortmund all'esordio in Champions League. Secondo sportpaper.it