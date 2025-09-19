Di Gregorio Juventus Tudor difende a spada tratta il portiere | Ha sempre fatto bene E annuncia una decisione che varrà tutta la stagione

Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Juve. Dopo aver difeso a spada tratta Lloyd Kelly, Igor Tudor completa l’opera e, nella stessa conferenza stampa di vigilia di Verona -Juventus, blinda anche il suo portiere. Il tecnico croato ha usato parole forti e chiare per mettere fine a ogni speculazione e a ogni ballottaggio su Michele Di Gregorio, confermandolo come titolare indiscusso e criticando aspramente le “esagerazioni” nei giudizi sul suo conto dopo i sette gol subiti tra Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

