Di Gregorio Juve il portiere finisce nel mirino della critica | il club ha un piano preciso sull’ex Monza cosa succederà d’ora in avanti

Di Gregorio Juve, i 7 gol incassati contro Inter e Dortmund sollevano dubbi: il portiere deve imparare, ma il club fa scudo senza aggiungere pressione.. Una settimana da dimenticare per  Michele Di Gregorio. Il portiere della  Juventus, arrivato la scorsa estate dal  Monza, ha vissuto i suoi primi giorni difficili in bianconero, incassando ben  sette gol in pochi giorni  tra la sfida di campionato con l’ Inter  (3) e la notte di Champions League contro il  Borussia Dortmund  (4). Una serie di rovesci che, come riporta  La Gazzetta dello Sport, ha sollevato su di lui qualche naturale incertezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

