Di Gregorio Juve il portiere finisce nel mirino della critica | il club ha un piano preciso sull’ex Monza cosa succederà d’ora in avanti

Di Gregorio Juve, i 7 gol incassati contro Inter e Dortmund sollevano dubbi: il portiere deve imparare, ma il club fa scudo senza aggiungere pressione.. Una settimana da dimenticare per Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus, arrivato la scorsa estate dal Monza, ha vissuto i suoi primi giorni difficili in bianconero, incassando ben sette gol in pochi giorni tra la sfida di campionato con l’ Inter (3) e la notte di Champions League contro il Borussia Dortmund (4). Una serie di rovesci che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha sollevato su di lui qualche naturale incertezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il portiere finisce nel mirino della critica: il club ha un piano preciso sull’ex Monza, cosa succederà d’ora in avanti

In questa notizia si parla di: gregorio - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Real Madrid Juve 0-0 LIVE: Di Gregorio salva i bianconeri!

Di Gregorio miracoloso in Real Madrid Juve! Che parate incredibili ma quella su Valverde è un prodigio assoluto: il VIDEO dell’intervento

Juventus e i goal subiti: il problema va oltre Di Gregorio - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Di Gregorio e i tiri da fuori iniziano ad essere un problema #Juventus - X Vai su X

Da saracinesca a punto debole? Di Gregorio finisce nel mirino dei tifosi della Juve: le voci su Perin e il pensiero di Tudor; Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | News IT; LIVE Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Champions League calcio in DIRETTA: i bianconeri non muoiono mai. Match ripreso al 93' e al 96' con Kelly e Vlahovic.

Di Gregorio in crisi, la Juve non è in buone mani: il problema più grande è in porta - Non è un big: la Juventus da oltre 50 anni ha sempre avuto un portiere da nazionale ... repubblica.it scrive

Juve, Vaciago: 'Un anno fa c'era Szczescy, Di Gregorio buon portiere ma non all'altezza' - Il giornalista Balzarini ha aggiunto: 'Di Gregorio ha sbagliato, ma non capisco l’aggressione che sta ricevendo in queste ore' ... Scrive it.blastingnews.com