L’estremo difensore perde il posto a Torino, verdetto inequivocabile Non sono stati giorni facili, di sicuro, per Michele Di Gregorio, il portiere della Juventus. L’estremo difensore bianconero, lo scorso anno, ha disputato una stagione abbastanza positiva, ma questa è iniziata con qualche problema di troppo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Contro l’Inter e soprattutto contro il Borussia Dortmund la sua prestazione è finita nell’occhio del ciclone. Molto male, nel secondo tempo con i tedeschi, con responsabilità conclamate su almeno uno dei gol subiti, quello del 3-2 di Couto; un atteggiamento troppo ‘morbido’ in occasione del 2-1 di Nmecha; e anche, sullo 0-0, una uscita sbagliata su Beier che poteva costare caro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Di Gregorio fuori squadra: hanno scelto al posto della Juve

Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti

“Come ti muovi, sbagli”, il film di Gianni Di Gregorio fuori concorso a Venezia 2025

Balzarini in difesa di Di Gregorio: «Se lo metti fuori dopo un errore vuol dire perderlo mentalmente, gli va concessa la continuità! Ricordo che Szczesny…»

Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni; Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti; I senatori fuori, Vlahovic escluso: grande freddo nello spogliatoio Juve, i retroscena.

Balzarini in difesa di Di Gregorio: «Se lo metti fuori dopo un errore vuol dire perderlo mentalmente, gli va concessa la continuità! Ricordo che Szczesny…» - Balzarini, giornalista, ha difeso Michele Di Gregorio dalle tante critiche arrivate dopo Juve Borussia Dortmund. Secondo juventusnews24.com

Di Gregorio bocciato dal collega: "Buon portiere ma non è da Juve. E Sommer fa gli stessi errori" - L'estremo difensore della Juve sotto accusa dopo i gol subiti con tiri da fuori: "Non ha l'esperienza per questo momento" ... Segnala msn.com